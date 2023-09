Wau, pozrite, ako to Katke pristane!

Obľúbená moderátorka Katka Brychtová sa nám všetkým notoricky spája s reláciou Pošta pre teba. Rozvážna, empatická a ľudská, aj týmito slovami sa dá Katka opísať. Katka aj v pokročilom veku vyzerá stále krásne, sviežo a mladistvo.

KATKA BRYCHTOVÁ ODIŠLA DO AMERIKY. FOTO V PLAVKÁCH S DCÉROU TU!

Obľúbená moderátorka Katarína Brychtová sa za svoje kyprejšie ženské krivky nikdy nehanbila. Rokmi sa na ňu nalepilo zopár kíl, no z charizmy jej to rozhodne neubralo. Napriek tomu sa Katka rozhodla schudnúť. Podarilo sa jej zhodiť až 13 kíl a pôsobí šťastne a spokojne.

Katka Brychtová Zdroj: archív