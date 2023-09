Sympatická herečka Zuzana Vačková zažila cez víkend poriadnu drámu! V nedeľu večer musela namiesto oddychu akútne navštíviť pohotovosť, pretože jej opuchla celá ruka, čo spôsobila alergia z uštipnutia. Zuzana čas na pohotovosti využila naozaj efektívne a pri čakaní na vyšetrenie si opakovala divadelné texty.

Zuzana Vačková počas dovolenky v španielskej Marbelle. Zdroj: Instagram Zuzana Vačková

„Nestalo sa nič strašné, len ma poštípala osa. Bolo to ešte v piatok a neprichádzalo k zlepšeniu. Stále to opúchalo, zväčšovalo sa a bolo to veľmi bolestivé, tak som sa rozhodla radšej vyhľadať odborníka, lebo začínam generálkový týždeň v divadle a potrebujem byť fit. Dostala som infúziu, lieky a dúfam, že sa mi to vstrebe. Zatiaľ k nejakému veľkému zlepšeniu neprišlo, ale verím, že to chce čas,“ povedala herečka pre Nový Čas, pričom fotografie z pohotovosti vyzerajú dosť hrozivo a takúto skúsenosť by nechcel zažiť nikto z nás. Veď posúďte sami!