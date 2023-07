Ako píše Plus JEDEN DEŇ, filmová novinkaNikdy nehovor nikdyje dôkazom, že všetko zlé môže byť skutočne aj na niečo dobré. Naďu (Tereza Kostková) a Petra (Tomáš Maštalír) stretávame v čase rozpadu ich manželstiev. Petrov vzťah s manželkou Lenkou (Lenka Krobotová) ochladol po dlhom odlúčení. Lenka je totiž lekárkou na misii v Afrike. Nadin manžel (Marek Majeský) sa zase „zamiloval“ do mladšej. Nevinná zrážka áut Nade a Petra má za následok, že začnú na seba narážať aj v bežnom živote… Film má za sebou slávnostnú premiéru v kine v nákupnom centre Bory Mall.

Tomáš Maštalír s tehotnou manželkou Kristínou a Dominika Mirgová v ultra mini. Zdroj: Emil Vaško

Ako sa hralo Tereze Kostkovej po boku hereckej hviezdy Tomáša Maštalíra? "Čo Vám poviem... Krásne! Je to báječný kolega, skvelý herec, príjemný človek a veľký profesionál. Veľmi sa teším, že sme sa spoznali pri nakrúcaní tohto filmu. Vždy to boli nádherné stretnutia, za ktoré som vďačná. Tomáš sa pozná aj s mojím mužom, takže to bolo pre mňa akési prepojenie aj ich detstva a spomienok. Trochu som sa tu na Slovensku takpovediac dotkla aj ich sveta," prezradila herečka. Diváci sa môžu tešiť na film Nikdy nehovor nikdy už od 3. augusta v kinách po celom Slovensku. Ako to komu na premiére pristalo, si pozrite v galérii.