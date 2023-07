Ako píše Život, do poslednej chvíle netušila, kam ju vezie. Marián Gáborík (41) si pre svoju krásnu manželku pripravil luxusnú večeru. Kde, to si bývalý hokejista nechával pre seba, až kým neprišli do 50 kilometrov vzdialenej Považskej Bystrice. Tam, v mestskej časti Orlové, zaparkoval pred krásnym kaštieľom, ktorý je sídlom luxusného 4-hviezdičkového hotela.

Ivana Gáborík s rodinou si užívajú leto v Chorvátsku Zdroj: Instagram/Ivana Gaborik

"Výnimočný večer, výnimočné jedlo v nádherných priestoroch. Odporúčam navštíviť," pochvaľovala si narodeninová oslávenkyňa. A tak, kým jej dobrá kamarátka Katka Jakeš rodila, Ivana si vychutnávala luxusnú večeru v spoločnosti svojho milovaného manžela.