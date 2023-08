Známy moderátor Matej Sajfa Cifra trávi letnú dovolenku so svojou rodinou v Amerike, pričom už na letisku ich čakali nepríjemné komplikácie. „Celá rodina sme mali na rodinnú dovolenku kúpenú biznis triedu. Na letisku nám povedali, že jeden z nás musí ísť do ekonomickej, lebo lietadlo je overbooked. Ako kompenzáciu nám ponúkli 500 eur. Na otázku, prečo my, keď letíme s dvoma deťmi, povedali, že to určil systém a nevedia s tým nič spraviť,“ opísal celý incident nahnevaný Sajfa, pričom ako píše Plus JEDEN DEŇ, časť letu do Los Angeles tak strávil v nižšej triede a so synom v náručí.

Aby rodina zabudla na tento nepríjemný zážitok, podarilo sa im niečo výnimočné, a to stretnutie so slávnou moderátorkou a herečkou Ellen DeGeneres. "Títo slávni ľudia sú takí milí a príjemní. Vďaka, Ellen DeGeneres, za krátky pokec. Veď máme pracovne toľko spoločného," napísal natešený Sajfa k fotke s moderátorkou, pričom fanúšikovia si všimli úplne iný detail, ktorý vás pobaví a prekvapí zároveň.

"Však vy sa na seba ja podobáte," napísala jedna sledovateľka a z rádia, kde Matej pracuje, ihneď vtipne zareagovali: "Sme si hovorili, že sesternice." Znel pohotový komentár, pričom musíme vtipne uznať, že nejaká podoba tam rozhodne je!