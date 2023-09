Soňa Skoncová si naplno užíva svoje dve milované detičky. Momentálne si užívajú dovolenku v Grécku, odkiaľ Soňa zverejnila nahú foto a všetkým jej hejterom poriadne vytrela zrak!

SOŇA SKONCOVÁ ÚPLNE NAHÁ. FOTO TU!

​Soňa sa stala terčom útokov ešte počas jej prvého tehotenstva. Ľuďom sa zdala príliš opuchnutá, čo žiadnej žene nie je príjemné počuť, zvlášť, ak je tehotná. ,,Kyberšikana nielen tehotných žien vás včera nesmierne zaujala. Zostala som v šoku koľko z vás mi písalo že ste kvôli postave, doslova šikanované od cudzích ľudí nielen na internete ale aj v bežných životoch v práci a dokonca od najbližších rodinných príslušníkov. Každá žena prežíva tehotenstvo inak, nikde nie je predpísané koľko kg môže pribrať v prvom rade je dôležité zdravie matky a dieťatka. Čo je pre mňa úplný vrchol , že tie hnusné komentáre sú schopné dávať ženy ženám a matky!"

Soňa Zdroj: https://www.instagram.com/p/CtuP4mqoAq8/

Ženy chcem vás veľmi pekne poprosiť buďme k sebe ohľaduplnejšie, nepýtajme sa hlúpe otázky koľko kg si pribrala, prečo si taká chudá, prečo nie ste zobratí, prečo už nemáte deti, prečo nemáte druhé dieťa, prečo máš po pôrode také veľké brucho a kedy sa konečne dostaneš na svoju pôvodnú váhu atď atď. Neviete si prestaviť, čo dotyčná žena vo svojom vnútri môže prežívať, či sa o bábätko dlho nesnažia, či nepotratila, či nemá zdravotné problémy, či nemôže pribrať, pretože má takú genetiku. Nikdy nevieme, čo sa za tým skrýva,'' vyjadrila sa vtedy Soňa na Instagrame. Odvtedy stihla porodiť aj druhé dieťa a sama priznáva, že nemá postavu, ako pred prvým tehotenstvom, no svojmu telu je vďačná za to, že jej dalo dve krásne a hlavne zdravé deti. Soňa je nádherná žena a pri svojich deťoch doslova žiari. Neprajníkom, ktorí by chceli kritizovať to, ako vyzerá, poriadne vytrela zrak. Z dovolenky totiž zverejnila fotku, na ktorej je úplne nahá a musíme uznať, že je to poriadna šupa. FOTO NAHEJ SONI SKONCOVEJ TU!