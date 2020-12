Zdroj: Jasmina Alagič, Rytmus

To rozhodne robia aj manželia Vrabovskí, ktorí sa na sociálnych sieťach vôbec netaja tým, že nepatria medzi ukážkových rodičov. Najmä Jasmina pravidelne zdieľa ich rodinné fotografie aj s popismi, ktoré síce ukazujú ich rodinné šťastie, no nemá problém podeliť sa s ich fanúšikmi aj so starosťmi, ktoré sprevádzajú ich rodičovstvo. A to je celkom normálne.

Práve teraz navyše zverejnila informáciu, ktorou by možno aj prekvapila, ak by sme ju už nepoznali. Svojmu synovi Sanelovi sa snaží dať všetko na svete, a to teraz nehovoríme len o materiálnych veciach, ale najmä rodičovskej láske. A preto je skvelé, že si vie priznať aj to, že je "bežná" mamina ako každá iná, a aj ona má o sebe občas isté pochybnosti.

Vyjadrila sa totiž, že: „O výchove veľa neviem, stále som nováčik, ale o výchove nášho syna veľa tuším. Možno nerozumiete, aký je v tom rozdiel, rada vysvetlím. Nikdy som nečítala žiadne výchovné knižky ani iné literatúry, vždy som na milión percent vnímala svojho syna a výchovu prispôsobujem jemu," priznala Jasmina. „Každé je podľa mňa osobnosť, nedá sa ich hodiť do jedného vreca. Nejde o to, že ho nechávam robiť si čo chce, ale o to, že sa snažím rešpektovať jeho osobnosť," dodala.