Matúš Kolárovský všetkých prekvapil, keď vyšlo najavo, že čaká dieťa s Veronikou Nízlovou. O 14 rokov mladší hudobník má s twiinskou dcérku Neu, pričom dvojica síce nefunguje ako pár, ale majú krásny kamarátsky vzťah a herec svoju dcérku pravidelne navštevuje.

Veronika a Matúš síce netvoria pár, no už viackrát sa špekulovalo o tom, či sa predsa len nedajú kvôli dcérke dokopy. “V prvom rade by som rád dal na správnu mieru, že to nie je moja ex. Nikdy sme spolu nechodili. Ak by sme spolu chodili, tak by to dnes vyzeralo inak. Máme dobrý a kamarátsky vzťah a hlavne sa tešíme z malej. Snažíme sa aby videla, že jej rodičia sa majú radi, aj napriek tomu, že nie sme spolu a v prvom rade sa usilujeme o to, aby Nea vedela, že sme tu vždy pre ňu.” Povedal v rozhovore pre Koktejl.sk mladý hudobník.

Matúš Kolárovský Zdroj: Instagram

Spevák sa od kauzy s Veronikou zatiaľ neobjavil v spoločnosti inej ženy, s ktorou by mohol tvoriť pár, aj keď fanúšikovia zrejme mali na danú vec iný názor. Matúš na svoj Instagram pridal fotografiu, v ktorej uviedol veci na pravú mieru. “Toto je moja sestra priatelia! Nie manželka, tak už kľud. Ja viem, že je pekná, ale to lebo máme takých pekných rodičov, nič viac, nič menej!” napísal rázne spevák na špekulácie ohľadom ženy, ktorá sa objavuje po jeho boku.