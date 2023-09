Herec a komik Juraj Šoko Tabáček je otcom dvoch detí, ktoré má s exmanželkou Kamilou. Po hektickom období a rozvode Šoko je však opäť šťastný po boku krásnej herečky.

Herečka Jana Labajová je od Šoka mladšia o 12 rokov. Vo vzťahu im to klape, čo dokazujú aj ich spoločné fotky, ktoré občas zverejnia na svojich sociálnych sieťach.

ODVÁŽNE ZÁBERY ŠOKOVEJ PARTNERKY TU!

To, že už nie je single, naznačovala prvá fototografia s jeho aktuálnou partnerkou z paddleboardovania v rekreačnom areáli neďaleko Galanty. „Na Čiernej Vode ako v Čiernej Hore,“ napísal vtedy Šoko k záberu. Cez jej tvár však dal emotikon, a tak nebolo jasné, o koho ide.

Tvoria pár a pristane im to. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CsMOjLsNhVB/