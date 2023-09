Natália Puklušová šťastie na chlapov nemala. Má za sebou viacero nevydarených vzťahov, no konečne našla svoju spriaznenú dušu.

"Tak si hovorím, že ako samám dobre a aká som za to vďačná. Čo všetko ešte prídea čo ja ešte zažijem. Tak pred tým všetkým si dobre oddýchnem, lebo v kostiach cítim, že to bude opäť niečo veľké," napísala pred časom tajuplne na Instagrame. Natália cítila dobre, stretla svojho vysnívaného muža a čakajú spolu prvé dieťatko.

NATÁLIA SA POCHVÁLILA TEHOTENSKÝM BRUŠKOM. FOTO TU!

Natália po boku partnera Michala žiari. Sú spolu šťastní, a preto sa rozhodli svoj vzťah posunúť na ďalší level. Natália sa čoskoro stane maminou. Prezradili to netradične, v príbehoch na Instagrame. "Dojedla som svoje dve a pol zmrzliny, dala som ich. Podcenil ma," povedala Natália partnerovi." Tak, lebo neješ už iba za seba," odvetil jej Michal. "Ježiši, no musíš to hneď vykecať, ale teda, keď už si to načal. Áno, dobre vidíte, veľká som, tučná som. Budem mama," prezradila Natália.

Natália s partnerom Michalom Zdroj: https://www.instagram.com/p/ClgCxgsB7MR/