Zdroj: Archív

Plavovlasá topmodelka má spolu s manželom a podnikateľom Aramom Ohanianom dcérku Ninu. Jej manžel má arménske korene, čo sa rozhodne prenieslo i na ňu - je skutočne rozkošná, Adriana ju pred rokom ukázala na jednej charitatívnej akcii, v ktorej išlo o podporu arménskej školy Abovian.

Už vtedy sme mohli vidieť, že ich dcérka už nie je žiadne bábätko ale hotová malá slečna. Narodila sa len v auguste minulého roka, no je už vidieť, že rastie ako z vody a Adriana si ju užíva najviac, ako sa len dá. Vidno to najmä na fotografiách, ktoré pravidelne zverejňuje na svojich sociálnych sieťach.

Navyše si Adriana Sklenaříková prešla traumou po tom, ako svoje prvé dieťatko potratila, a tak si dcérku Ninku váži o to viac. Sama tvrdí, že až jej príchodom na svet začala konečne žiť.

To však nie všetko, zrejme iba pri malej Ninke Adriana nezostane, pretože sa vyjadrila, že by chcela ešte ďalšie tri deti! WOW! Aj keď by sme si už možno mysleli, že vek hrá proti nej, opak je pravdou. Je Adriana opäť tehotná?