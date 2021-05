Kilá sú doslova fuč! Krásna čerstvá maminka Dominika Kavaschová ich niekde doslova zabudla. Pri pohľade na ňu totiž len ťažko uveriť tomu, že ešte začiatkom mesiaca bola v poslednom mesiaci tehotenstva. Po ňom totiž nezostal ani náznak.

Má šťastie, nie každá maminka sa tak skoro dostane do formy. Chceli by sme preto vedieť, čo spravila, že vyzerá takto úžasne! Je za tým tvrdý tréning, alebo nejaká rýchla diétka? Uf no, hádam nám to čoskoro prezradí.