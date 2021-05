Veľa žien si totiž stále myslí, že všetko, čo je na sociálnych sieťach, je pravda. Obzvlášť tie dokonalé a nastajlované profily, na ktorých sa prezentujú ženy na fotografiách, ktoré tesne predtým prehnali cez tristo filtrov.

Realita je totiž celkom iná, na čo sa snaží poukázať napríklad aj herečka Barbora Švidraňová, ktorá sa len nedávno stala maminou. Pridala preto fotografiu, ktorá hovorí za všetko, aj s týmto popisom:

„Skryté tajomstvá.. (č.2)

✨✨✨✨✨✨

Som ohromená vašimi komentármi.. a tiež vám ďakujem, lebo je to veľká sila, keď sa ľudia rozhodnú namiesto urážok sa podporiť a spolusúcitiť! ❤️

Na mojej ceste sebalásky a uznania svojej hodnoty mi pomohla jedna zásadna vec. Uvedomenie, že moje telo je JEDINÉ miesto, kde môže na tejto planéte sídliť a prejavovať sa moja duša. Nemám iné. A potrebuje ma. Potrebuje cítiť, že sa oň dobre postarám a budem ho ľúbiť. Ja. Nikto iný. Veď ja s ním žijem, vďaka nemu sa zobúdzam každý deň, vďaka nemu môžem cítiť dotyky, môžem niekoho objať, pobozkať, vďaka nemu môžem cítiť vône a chute a počuť hudbu, spievať. Vďaka nemu si môžem zo srdca zatancovať a schuti sa zasmiať, či sa riadne vyplakať. Vďaka nemu môžem povedať niekomu, ako veľmi ho ľúbim. A keď to dokážem dať navonok, tak prečo by som to nemohla dať aj dovnútra?! Sebe.. Dať takú istú lásku, akú som schopná dať druhému, dám aj sebe! Lebo to nie je pýcha, ani namyslenosť, je to úplne prirodzená vec. Oceniť svoje telo za všetko, čo dokáže zvládnuť. Pretože to len vaša hlava vám tvrdí, že je nedostatočné. To všetky vaše spomienky na urážky od druhých, alebo príliš vysoké nároky (a-)sociálnych sietí na to, AKO by ste mali vyzerať. Pff! Vyserte sa na to. Fakt. Nepremárnite život neustálou sebakritikou. Nebuďte na seba prísni. Odpustite si. Skúste sa opýtať radšej srdca.. 😉 Už viackrát sa mi potvrdilo, že má pravdu.



A keď sa ho začnete pýtať, “čo odo mňa potrebuješ, aby si sa cítilo lepšie?” Tak verte, že vám odpovie. A ako prvé, bude stopercentne potrebovať lásku. Na rozbeh. Aby začalo spolupracovať. Aby vám začalo dôverovať. Že to s ním myslíte dobre. A až potom sa začne meniť. Začne sa formovať podľa toho, čo si o ňom úprimne myslíte.



Zabudnime už na ten nezmyselný tlak spoločnosti “byť chudé ako..” , “byť krásne ako..”

Buďte hlavne zdraví. Jedzte zdravšie a cvičte pre to, aby ste boli šťastní. Nie chudší. Buďte spokojní. Aj s malými pokrokmi. Buďte krásni ako VY. Jedineční ako VY. Nikto nemá rovnaké telo ako VY.

A to je vaša #superpower !❤️

P.S.: Jaká som múdra, že? 😂😜 Ale myslím to z lásky. Naozaj. 😘“