Nie je len jedným z najkrajších mužov sveta, ale má aj obrovské srdce. Už neraz to dokázal svojím konaním, keď sa zapájal do rôznych dobročinných akcií.

Zdroj: GettyImages

Herec Jason Momoa pochádza z umeleckej rodiny, jeho mama bola fotografka a otec maliar. Je ich jediné dieťa, čo ho zrejme ešte väčšmi predurčovalo do budúcna pomáhať ľuďom. Mali sme možnosť vidieť ho v niekoľkých filmoch, najznámejší je jeho posledný film Aquaman či seriál Hry o tróny, v ktorom zase stvárnil postavu Khal Droga.

Známy je ale aj tým, že napriek tomu, že ženy po ňom neustále šalejú, on sa zamiloval do jednej jedinej ešte ako malý chlapec, a nakoniec si ju aj vzal! Viete si predstaviť, že je do nej zamilovaný už vyše tridsať rokov? Už ako osemročný si vysníval Lisu Bonet, ktorá bola predtým vydatá za známeho speváka Lennyho Kravitza.

Niet pochýb o tom, že herec Jason Momoa žije celkom iný život, ako jeho hereckí kolegovia. Vraj dokonca nepoužíva ani telefón či počítač, a má rád súznenie s prírodou, kde často trávi svoj voľný čas, aby si prečistil myseľ a oddýchol si od práce.

Navyše je jeho oddychom aj dobročinnosť, ktorej sa venuje už niekoľko rokov a v rôznych podobách. Najnovšie mu opäť zmäklo srdiečko, keď videl video sedemročného chlapca, ktorý zápasí s rakovinou. V tomto videu chlapček menom Sheehan rozbaľuje darček, v ktorom nachádza postavičku Aquamana.

Vo videu chlapček nadšene kričí, že miluje Aquamana, čo herca úplne rozcítilo a rozhodol sa zavolať mu. „Videl som jeho video online, vďaka ktorému som sa s ním chcel skontaktovať cez FaceTime,“ napísal herec. Chlapcovi tým urobil nesmiernu radosť. Krásne gesto!