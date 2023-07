Vdova Kamila Heribanová a synovia Viktorko, Martinko a Theo sa postupne vyrovnávajú s náhlou stratou milovaného manžela a otca Dana Heribana († 43). Osud im ich šťastie kruto prekazil. Je to bolesivá strata aj pre mnohé známe tváre, ktoré s Danom spolupracovali.

FOTO KAMILY NA VČERAJŠEJ SPOMIENKE NA ZOSNULÉHO MANŽELA TU!

Kamila teraz musí byť silná pre kvôli synom, na ktorých teraz ostala sama. Od smrti jej manžela uplynul viac ako mesiac a Kamila nabrala odvahu zúčastniť sa spomienky na jej manžela. Muselo to byť pre ňu veľmi ťažké, bolo to vidieť na zázname, ktorý bol vysielaný online. Na túto príležitosť zvolila čierny overal, ktorý ukázal, že od smrti manžela stratila pár kíl. Doplnila ho bielym sakom.

Herečka a manželka Dana Heribana Kamila Heribanová. Zdroj: tv markíza