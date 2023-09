Zuzana Strausz Plačková je známa tým, že sa nebojí žiadnych estetických zákrokov, ktorých vyskúšala za svoj život už niekoľko. Napríklad také prsia si nechala upraviť už 5-krát, pričom naposledy si ich nechala výrazne zmenšiť a vrátila sa tak späť k prirodzenosti.

ZUZANA V OBTIAHNUTÝCH ŠATÁCH VYVOVALA POCHVALNÉ REAKCIE FANÚŠIKOV

Zuzana tento rok v máji podstúpila z estetických, ale aj zdravotných dôvodov zmenšenie silikónových pŕs, pričom z veľkosti 800 ml prešla na skromných 400 ml. „Budem celý víkend odpočívať, veľa vecí s tým nemôžem robiť. Ale som mega šťastná – ja mám malé prsia! Je mi až do revu. Ja som tak šťastná, že to si ani len neviete predstaviť,” povedala bývalá playmate o novým zmenšených prsiach, pričom si túto zmenu sama nevie vynachváliť.

Zuzana Plačková vystrojila Dionovi veľkolepú oslavu.

Tentokrát sa k pochvalám pridali aj jej fanúšikovia na sociálnej sieti Instagram, ktorý ju pod fotografiou v obtiahnutých šatách nešetrili slovami chvály. „Zuzana niet nad tieto prsia. Možno chlapom niektorým sa to páči, ale to je tak umelé neprirodzené tie bomby. Teraz je tá postava ako lusk,” napísala jedna z fanúšičiek, pričom k pochvalným komentárom sa pridali aj muži. „Vlasy top, postava brutal, prsia menšie super voľba, nevyzerá to lacno ... čim ďalej lepšie Zuzi,” napísal ku snímke jeden z jej obdivovateľov, pričom musíme uznať, že tieto menšie prsia Zuzane naozaj svedčia. Veď posúďte sami!

