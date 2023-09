Chodiť s alfa samcom je snom každej ženy. Bez ohľadu na to, aká je žena nezávislá, je úžasné mať po svojom boku sebavedomejšieho, silnejšieho a schopnejšieho muža. V tejto dobe sú však alfa samci vzácni - ako ale zistíte, či sa na vás usmialo šťastie?

1. Je to skvelý vodca

Alfa samci bývajú dobrými lídrami a sú ambiciózni. Sú prirodzenými vodcami, pretože vzbudzujú rešpekt - ľudia sa ich buď boja, alebo ich majú radi. Ak chodíte s alfa samcom, všimnete si, že ostatní ho budú prirodzene priťahovať bez toho, aby sa o to naozaj snažil. Uvidíte tiež, že veľa mužov k nemu chodí po rady a usmernenia. Má skúsenosti, vedomosti a schopnosti, ktorých je málo. Ľudia jednoducho vedia, že tento muž má čo ponúknuť a má schopnosť pomôcť ľuďom okolo seba.

2. Nezáleží mu na tom, čo si myslia ostatní

Všetci alfa muži sú do istej miery sami sebou. Nezáleží im na tom, čo si o nich myslia ostatní, čo robia a ako žijú. Hoci to môže byť niekedy problém, práve tento postoj je jedným z dôvodov, prečo vás alfa samec priťahuje. Pretože alfa muž sa neriadi preferenciami, názormi a trendmi iných, zostane verný tomu, v čo verí, bez ohľadu na to, ako smiešne sa to môže zdať. Práve jeho bezstarostný postoj je to, čo robí vášho alfa partnera autentickým, a preto svojím vlastným jedinečným spôsobom príťažlivým.