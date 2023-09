Daniela Nízlová a Victor Ibara tvorili pár iba krátku dobu, no ako ich láska rýchlo vzplanula, tak rýchlo aj skončila. Dvojica si padla do oka počas tanečnej šou Let’s Dance a po krátkom randení splodili dieťa.

Ako to však býva, niektoré rozprávky nemajú šťastný koniec a speváčka po nečakanom rozchode s Ibarom o svoje dieťaťko prišla. Ako píše Nový Čas, Ibara konečne prelomil mlčanie a k celej veci s Twiinskou sa konečne vyjadril aj on. “Najprv to bola nová známosť, po 3 týždňoch som to ukončil a dostal som echo, že čakáme. Tak som sa snažil to dať dokopy, ale nepodarilo sa z mojej strany," napísal študent medicíny o vzťahu so speváčkou na svoj Instagram.

Daniela Nízlová Zdroj: Instagram

Ako sa však zdá, Daniela sa už z ťažkého rozchodu otriasla a aktuálne si užíva dovolenku pri mori na Cypre, kde sa snaží zabudnúť na ťažké chvíle, ktoré ju doteraz ťažili. “Na túto dovolenku som sa tešila asi najviac zo všetkých, konečne oddych, bez mobilu (preto pridávam až teraz dodatočne fotky). Južný Cyprus ma príjemne prekvapil, nádherne pláže a azúrová voda, určite sa ešte vrátime, “ napísala Daniela ku fotografií, na ktorej konečne vyzerá spokojne a vyrovnane.