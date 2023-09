Obľúbená slovenská herečka Zdena Studenková budúci rok oslávi 70-tku, no len málokto by jej takýto vek aj naozaj tipoval. Hviezda slovenských filmov a seriálov je známa tým, že sa o seba rada stará, pričom výsledkom jej pravidelnej starostlivosti o pleť a telo je to, že vyzerá naozaj fantasticky.

HEREČKA V ODVÁŽNOM TOPE A VYKÚKAJÚCEJ PODPRSENKE V GALÉRIÍ!

Ako píše Denik.cz, herečka si k mladšej vizáži rada dopomôže napríklad aj estetickou medicínou. „Pravidelne navštevujem bratislavskú pobočku česko-slovenskej kliniky. Chodím na aplikáciu botulotoxínu, omladenie pleti laserom alebo hydratáciu pier kyselinou hyalurónovou. Veľmi prospešné pre pleť je aj preventívne ošetrenie vlastnou plazmou." Povedala Zdena o estetických zákrokoch, ktoré si pravidelne dopraje.

Zdena Studenková a Braňo Kostka si vedia užiť lásku nielen na Valentína. Zdroj: Archív NMH

Čo sa týka postavy, tak tú nemá herečka zadarmo, ale jej tajomstvom je to, že pije veľa tekutín, snaží sa zdravo stravovať, športovať či cvičiť. Sympatická blondínka má takisto cit pre módu a štýl, v ktorých rada vystavuje svoju ťažko vydretú figúru, pričom niektoré outfity sú naozaj odvážne a odhaľujú viac, ako by ste čakali.