Fúha! Čo sa to s ním stalo? Zo sexi herca je totálna troska! Obvinili ho z násilníctva! (FOTO)

Kedysi patril medzi obľúbené sexidoly, no to už dávno neplatí. Slávny herec Johnny Depp, ktorého celý svet pozná z filmov Piráti z Karibiku, už dávno nie je tým, čo býval. Dalo by sa povedať, že už len veľmi ťažko v ňom nachádzame toho muža, ktorým bol kedysi. V tvári je úplne evidentné, že poriadne schudol. Čo je za tým?

Určite je za tým aj vyšší vek, veď Johnny má už 56 rokov. Pokojne môže ísť tiež o prípravu na novú filmovú úlohu, no na druhej strane nie je vylúčené, že v tom majú prsty drogy v kombinácii s alkoholom. Herec totiž mal už v minulosti problémy so závislosťou a všetko nasvedčuje tomu, že sa do nej dostal opäť.

Fanúšikovia sú z jeho zdesení a neveria vlastným očiam. Navyše sa pošuškáva, že odkedy prestal natáčať Pirátov z Karibiku, výrazne to narušilo jeho financie, a tak nie je vylúčené ani to, že je na mizine. Navyše sa už nálepky násilníka zrejme nikdy nezbaví. Prehral totiž súd, na ktorom bol obvinený z násilia voči svojej partnerke. Povedzme si teda úprimne - je možné, že to skutočne nezvláda...

Čo hovoríte na jeho, priam až desivú, premenu?