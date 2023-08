Obľúbená slovenská herečka sa len pred nejakým časom vrátila z Ameriky, kde si išla oddýchnuť a navštíviť rodinu, no ako sama povedala, mala aj celkom netradičné plány. „Idem na takú dovolenku za segrou, že budem aj variť a zavárať uhorky v New Yorku, ale aspoň lepšie ako v Ordzovanoch, alebo kdekoľvek inde. Kúsok Slovenska v New Yorku pri mojej sestre. Ideme aj s mužom, takže si to užijeme,“ prezradila vtedy pre Koktejl.sk, pričom po návrate z New Yorku si brunetka leto užíva aj doma.

FOTKY JANKY A VILÉMA, AKO SI UŽÍVALI HORÚCI LETNÝ DEŇ V GALÉRIÍ!

Ako píše magazín Život, herečka sa zúčastnila aj veľkolepej markizáckej párty, kde si zaspomínala na staré časy v Let's Dance, keď na parkete previedla tanečné kreácie spoločne s jej bývalým tanečným partnerom Vilémom Šírom, s ktorým sa pretancovala až do finále. Ako sa však zdá, spoločné chvíle tanečnej dvojice neostali len na parkete, ale čas trávili spolu aj na druhý deň.

Janka a Vilda Zdroj: https://www.instagram.com/p/CqavM2ytIEe/, TV Markíza

Bývalí taneční partneri a kamaráti sa vybrali schladiť počas letných horúcich dní pri vodu, kde si to dvojica náramne užívala, čo dokazujú aj videá a fotografie Viléma Šíra, ktoré pridal na svoju sociálnu sieť Instagram. A práve na jednej z nich je odfotený tanečník spolu s herečkou v plavkách, pričom k tejto fotke pridal aj vtipný popis: „Já a teta Jána,” čím naznačil, že si spoločný deň náramne užili.