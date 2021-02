Zdroj: Instagram G. D.

Nakoniec však nie sme najhorší „len“ v úmrtiach, ale aj v počte ľudí nachádzajúcich sa v nemocniciach, ktorí sa momentálne liečia na toto smrteľné ochorenie. Nejedna známa osobnosť nášho šoubiznisu preto upozorňuje na závažnosť situácie, čo skutočne veľmi kvitujeme. Robia tak prostredníctvom sociálnych sietí.

Jednou z nich je aj Gabriela Drobová, dramaturgička a šéfka módnej televízie FashionTV. Tá je totiž už skoro dva týždne v karanténe! A to práve kvôli tomu, že bola tesne pred nakrúcaním jedného televízneho projektu na antigénovom testovaní a test jej vyšiel pozitívne.

Na svoj Instagram napísala: „Po 13 dňoch konečne vládzem niečo napísať. Ešte stále zoslabnutá, ale nedá sa to ani len porovnať so stavom, ktorý som mala minulý týždeň. Som vďačná, za iniciatívnych lekárov, ktorí si protokoly liečby študujú zo zahraničných materiálov a potom si informácie posúvajú medzi sebou a radili, čo robiť, aj mne. Ivermectin, ktorý sme museli kúpiť v Rakúsku, lebo u nás bol nezohnateľný, mi nasadili hneď pri prvých príznakoch, k tomu Isoprinosine, obrovské dávky vitamínov D, C a zinku.“

Ďalej Gabriela Drobová opisuje, ako sa dva dni vytrápila pri vysokých teplotách, a na tretí deň prišla mierna úľava, ktorá však podľa toho, čo píše, netrvala dlho, pretože sa jej stav zhoršil. Čo je však ešte šokujúcejšie, sú jej nasledovné slová! „Nie, nesťažujem sa, z nejakého dôvodu som si tým mala prejsť. Uvedomila som si však inú vec. Za tých 13 dní ma nikto z oficiálnych autorít nekontaktoval, nezisťoval, s kým som sa stretla, nekontroloval, či dodržiavam karanténu a už vôbec neriešil, či niečo nepotrebujem. Opačným smerom, sa nedá dovolať na žiadne oficiálne linky.“

Gabika tiež poriadne skritizovala primárnu starostlivosť na Slovensku: „Primárna starostlivosť sa na Slovensku strašne zanedbala a ja sa nečudujem, že je v nemocniciach peklo. My Slováci sme zvyknutí vydržať, pokiaľ vládzeme. Takže človek aj vo veľmi zlom stave doma drží, lebo mu to tak nakázali... Až kým nie je neskoro... A pritom by stačil jeden telefonát… Dávajte si na seba pozor a zostaňte zdraví.“

Našťastie jej však je oporou aj jej rodina a priatelia. A my dúfame, že sa Gabika čoskoro vylieči a bude fit, aby sa mohla čím skôr vrátiť k práci, ktorú má tak rada.