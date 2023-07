V októbri minulého roka sa prevalila nová známosť herečky Karin Haydu. Pár tvorí s o 15 rokov mladším mužom. „Zoznámili sme sa úplne klasicky, ako to už býva – cez spoločných priateľov. Pamätám si prvý moment, my sme sa už poznali predtým veľmi dlho, takže vedela som, kto to je. Bol to pekný muž, veď aj je pekný muž, ale nejak som ho neriešila práve kvôli tomu veku.“ priznala Karin pre Topky.sk.

S frajerom sa spoznali v Banskej Štiavnici, kde Dávid prevádzkuje penzión a kaviareň. Zdroj: Instagram

Karin priznala, že najskôr si tento vzťah predstaviť nevedela. „Som si povedala, že toto nie je pre mňa. Ja som nikdy nechcela mať mladšieho partnera, pretože potom vynikne môj vek, budem vyzerať staršie pri ňom, ale jedného dňa preskočila iskra a povedala som si kašlať na čísla, život nie je o tom. Život je o tej energii, o tom, či si rozumieme, a my si teda mega rozumieme, strašne sa spolu nasmejeme. Vôbec neriešime ani jeden, ani druhý vek,“ povedala otvorene pre Topky.sk.

Vzťahu nakoniec dala šancu a je šťastná. „Rozprávame sa o všetkom možnom, čo život prináša. Takto nám je spolu dobre, zatiaľ neriešime nič iné, proste sme spolu, trávime spolu v podstate stále čas. Keď nemám robotu v Bratislave, tak som stále v Štiavnici, pretože on tam pôsobí aj žije, takže ja už som tak napoly Štiavničanka,“ dodala.