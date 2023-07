Je čas dovoleniek, kedy sa väčšina Slovákov chystá na letnú dovolenku, pričom speváčka Katka Koščová nie je výnimkou. Tá si však naopak more vybrala za miesto dovolenky romantický Paríž, kde si na prepravu nevybrali lietadlo, ale v tomto prípade zvolili nezvyčajnú prepravu vlakom.

Komplikácie začali už na vlakovej stanici. Zdroj: Instagram/Katka Kočšová

Ako píše Koktejl.sk, prvé komplikácie prišli už na hlavnej vlakovej stanici vo Viedni, kedy linka do Paríža neodchádzala na čas. "Aj rakúske vlaky meškajú," prihovorila sa sledovateľom Katka, kedy jej manžel zavtipkoval, že čakanie vzdal aj rušňovodič a odchádza. Ďalšie nemilé prekvapenie sa vynorili po nasadnutí do vlaku, kedy ich sprievodca prekvapil nečakaným vyhlásením. Podľa jeho slov nebolo vo vagónoch dostatok miesta pre všetkých a zisťoval či chce niekto stráviť ďalšiu noc vo Viedni.

Katka v Paríži. Zdroj: Instagram/Katka Kočšová

Obľúbená speváčka túto situáciu okomentovala naozaj veľavravne. "Veľmi dobre to začalo. Panebože. Mali by sme mať 4 lôžka pripravené v tomto nočnom vlaku do Paríža. Zatiaľ tu vidíme fyzicky pripravené jedno. Nevieme, čo si o tom máme myslieť. Je to dobrodružstvo. Evidentne," uzavrela s úsmevom, pričom nakoniec sa celá rodinka do Paríža dostala a užili si krásne spoločné chvíle.