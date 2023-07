Vo februári Mamba tvrdila, že tento rok si s Tonym určite povedia áno, aj napriek tomu, že dokončujú spoločné bývanie, na ktoré tiež potrebujú veľa financií. „Ešte to neriešime konkrétne, že priestor a termín, ale malo by to byť tento rok, lebo budem musieť meniť doklady, aby som to nemusela riešiť na dvakrát. Svadbu sme chceli už minulý rok, ale nevyšlo to a už to nechcem odkladať,” povedala vtedy pre Topky.sk.





Mamba, Tony a Manolo na dovolenke v Dubaji. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CsluLd0pQye/

Svadba alebo bazén? „Ten bazén chcem tento rok určite, takže sa reálne smejeme, že je to svadba alebo bazén a vždy vyhráva tá praktická stránka,” vyjadrila sa vo februári Mamba pre Topky.sk. „Aj keď na druhej strane sú tu aj tie doklady... Takže necháme sa prekvapiť,” dodala v tom čase speváčka. Vyzerá to tak, že u nich vyhrala praktická stránka, pretože svadba v najbližšom čase určite nebude!

„My určite plánujeme svadbu, len každý rok volíme niečo iné miesto tej svadby. Tento rok to bude asi bazén,“ potvrdila Mamba v najnovšom rozhovore pre Topky.sk. „My sme takí pragmatickí, ten bazén bude trošku využiteľnejší ako tá svadba. A potom, keď už nebudeme vedieť, kam máme dať peniaze, tak si urobíme svadbu. Ale nie, určite si tú svadbu urobíme, ale proste, je to veľa peňazí, tá svadba, to sa nezdá. A tak, človek ich vie aj trošku lepšie využiť. Akútne sa teraz potrebujeme trošku schladiť, takže to viac potrebujeme ako svadbu,“ prezradila dôvod, prečo sa svadba najbližšie obdobie konať nebude.