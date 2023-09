Je to vôbec možné?!

Adriana sa rozhodla po dlhých rokoch v televízii skončiť s moderovaním a presťahovala sa za hranice Slovenska, kde si spolu so svojím partnerom plní sny.

Dlhé mesiace s partnerom pracovala na prerábaní kaštieľa, ktoré si spolu zadovážili. O hostí sa stará sama s partnerom, a tak majú plné ruky práce. Ako nedávno priznala na Instagrame, do prenájmu si zobrali aj vedľajší park, ktorý bol veľmi zarastený. S jeho čistením mali veľa práce, ale výsledok stojí za to. Ich hostia sa môžu vybrať na dlhú prechádzku a oddýchnuť si v lone prírody.

Na sociálnych sieťach je mimoriadne aktívna. Fanúšikom ukazuje jej každodenné činnosti, no verná ostala pri svojom online pečení. Radosť jej doslova srší z očí. Venuje sa úplne novému životu s priateľom a je šťastná.



Adriana sa občas pochváli záberom s partnerom, ktorý sa na Instagrame neukazuje často. Pri najnovšej fotke fanúšikovia vo veľkom komentovali, ako im to spolu pristane. "On mladne," napísala jedna zo sledovateliek Adriany a my s ňou musíme súhlasiť.