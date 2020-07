ROZVOD! Fúha, TENTO pár si povedal zbohom! Škoda, veľmi dlho im to teda nevydržalo... (FOTO)

Vždy, keď sa povie jej meno, predstavíme si asi tak tonu plastických operácií. Plavovláska, ktorá sa pýši bujným, no umelým poprsím, však nemá ako novinku ďalší chirurgický zákrok, tentokrát...

To, že sa vydala už niekoľkýkrát po sebe, sme si mnohí ani nevšimli, všakže... Čo je však zarážajúcejšie – stihla sa po dvanástich dňoch aj rozísť! Päťdesiatdvaročná Pamela Anderson tak už minimálne tretíkrát odkopla producenta Jona Petersa, ktorý je od nej o dvadsaťdva rokov starší.

Pamela Anderson a producent Jon Peters spolu žili už v 80. rokoch, keď bola herečka na vrchole svojej slávy, dokonca jej i pomáhal rozbiehať kariéru. Niekedy v tom čase mu učarovala, a dokonca sa ju rozhodol požiadať o ruku. Ona ho však odmietla.

O niekoľko rokov neskôr, v roku 2007, sa k sebe opäť mali, a tak netrvalo dlho a vzali sa. Vtedy pre server Hollywood Reporter povedala: „Láska je proces.“ Avšak len po dvoch mesiacoch nechali svoje manželstvo anulovať!

A teraz, len po dvanástich dňoch manželstva, to medzi nimi opäť škrípe. Vraj sa veľmi hádajú a majú medzi sebou veľa nedorozumení. Asi by v ich prípade mala začať platiť rovnica – dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš...