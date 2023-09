Dovolili by ste takúto hru vašim deťom?

Moderátor Matej Sajfa Cifra a jeho manželka Veronika sú hrdými rodičmi dcéry Sárky a syna Šimona, pričom tvoria ukážkovú štvorčlennú rodinu, ktorá je každý deň na očiach verejnosti.

Nie je to tak dávno, čo sa internetom šírilo video jeho dcéry Sáry, ktorá na ňom je červíky, pričom tento záber vyvolal u ľudí rozčarovanie a vlnu kritiky. „Spoločne pracujeme na odstránení svetového hladu a Sára dnes sama pochopila, že hmyz je asi jedno z najjednoduchších riešení,“ napísal moderátor pod video, pričom fanúšikovia ho v komentároch rozhodne nešetrili. „Podľa mňa už neviete, čo od dobroty. Chúďa dieťa, v živote by som toto nedala svojmu synovi do úst,“ napísala vtedy o obsahu videa jedna z fanúšičiek.

Ako sa zdá, Sajfa je v trávení voľného času svojich detí naozaj kreatívny, čo dokázal aj najnovšou foto malej Sáry, ktorá visí zavesená na stropných rámoch, pričom moderátor túto situáciu okomentoval s vtipom: “Počítanie sa učím na zhyboch,” napísal otec malej Sáry ku detskej hre, ktorú by mohli niektorí rodičia vyhodnotiť ako nebezpečnú. Aký je váš názor?