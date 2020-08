K tomu sa ešte veľmi často pridáva aj charizma a humor, a my z nich začneme padať do kolien. Prinášame vám preto malú ochutnávku, časť z tých, ktorí by stáli za hriech. A verte nám, je sa na čo pozerať!

Raperi teda rozhodne nie sú za zenitom. I keď sa môže zdať, že o nich na Slovensku počuť len máločo, nie je to vôbec tak. Ak sa vám už však stalo, že ste aj zabudli, ako vyzerajú, pripomenieme vám ich!