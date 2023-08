V sobotu Slovensko zasiahla mimoriadne smutná udalosť Vo veku 68 rokov nás navždy opustil legendárny hudobník Vašo Patejdl. "S nekonečnou bolesťou a prázdnotou v našich srdciach vám oznamujeme, že dnes 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán VAŠO PATEJDL. Vašo, ďakujeme Ti za všetko! Odpočívaj v pokoji, modlíme sa za Teba a drž nám tam hore miesto," napísala skupina Elán na svojej facebookovej stránke.

CHOROBA HO ÚPLNE ZNIČILA: POSLENÁ FOTO PATEJDLA PRED SMRŤOU TU!

Patejdl vedel, že sú to jeho posledné hodiny. ""Ahoj Osky, je so mnou zle, umieram." Keď si mi včera na obed zatelefonoval s týmito slovami, aby si sa so mnou navždy rozlúčil, nechcel som tomu uveriť. Dúfal som, že je to len nejaký omyl a že to napokon bude dobré," znie začiatok dojemného statusu jeho kamaráta Oskara Lehotského.

19. august 2023: Vašo Patejdl náhle zomrel vo veku 68 rokov. Zdroj: Archív

"Však ešte pred tromi týždňami si vystupoval z môjho auta na bratislavskej Hlavnej stanici a lúčili sme sa s tým, že o týždeň sa na tom istom mieste obligátne stretneme znovu. Nikomu v tej chvíli ani len nenapadlo, že sa vidíme naposledy. Pred tromi mesiacmi si ma svojim pražským známym predstavil ako jedného zo svojich najlepších kamarátov. Bolo mi nesmiernou cťou Vašo! Z celého srdca Ti ďakujem za všetko! Za naše pekné blízke kamarátstvo, za každú chvíľu, ktorú som s Tebou mohol tráviť, rozprávať sa o čomkoľvek. Ovplyvnil si v pozitívnom slova zmysle môj život viac, než si v tejto chvíli dokážem pripustiť. Nesmierne som Ti vďačný najmä za všetko to úžasné, čo si pre hudbu nielen v našich zemepisných končinách za celý svoj život dokázal spraviť a za tú nekonečnú radosť a pôžitok z hudby, čo si celé desaťročia rozdával obrovskému množstvu ľudí. Bol si skvelý človek, priateľ a úžasná osobnosť, na ktorú budú v najlepšom spomínať celé generácie. Bol si NÁŠ VAŠO! Neostáva po Tebe ticho, len obrovské prázdno. Veľmi budeš chýbať. Odpočívaj v pokoji, kamarát," zaspomínal si Lehotský na chvíle s Vašom Patejdlom. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť!