Nela Pocisková si užíva rodinný život po boku partnera Filipa a vychovávajú spolu dve deti, Hektora a Lianku. V pracovnej oblasti sa jej tiež veľmi darí. Nedávno sme ju ešte mohli vidieť v seriáli Nemocnica, avšak v tomto projekte už skončila, pretože sa chystá na nový.

Herečka sa rozhodla pre výraznú zmenu imidžu. "Život je zmena. Mňa ich čaká hneď niekoľko, tak som sa pripravila. Ďakujem najväčšej šikovnici v hre za najlepšiu starostlivosť o mojich zopár vláskov," napísala Nela na Instagrame a podelila sa aj o záber pred a po premene. Niektorí fanúšikovia z toho nie sú nadšení.

Nela Pociskova v studiu News and Media Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

Na jej premenu sú rôzne reakcie. Jedna skupina si myslí, že to Nele pristane, iní sú toho názoru, že jej to pár rokov pridalo. "Prepáč, ale toto nie. Pridalo ti to 10 rokov... Nieee, prečo Nela? ... Zlá premena, predtým boli vlasy top," znejú niektoré komentáre pod fotkou premeny Nely.