Dominika Kavaschová si zahrala v jednom z najpopulárnejších seriálov na Slovensku, a odvtedy si vyslúžila kopec fanúšikov a fanúšičiek. Nikdy sme ju doteraz nevideli inak, ako krásnu brunetku, a tak nás šokoval pohľad na to, keď pridala fotku, na ktorej vidieť poriadnu zmenu!

A to krátko pred pôrodom! Niektorí z jej fanúšikov a fanúšičiek si zrejme mysleli, že ide o nejaký filter alebo klam, no túto zmenu skutočne podstúpila! A musíme uznať, že takto jej to veľmi pristane. Čo vy na to?