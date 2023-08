Dcéra moderátorky Sone Müllerovej a speváka Richarda Müllera žije v Paríži, kde sa venuje móde a Instagramu, kam pridáva fotografie, na ktorých sa nebojí ukázať svoje telo také, aké v skutočnosti je. Sympatická brunetka si dokonca vytvorila aj vlastnú kolekciu oblečenia s názvom „Som bohyňa“, ktorou posiela odkaz ženám, že všetky sme bohyne.

FOTO EMY SO SILNÝM ODKAZOM NÁJDETE V GALÉRIÍ!

Ema pravidelne na svoje sociálne siete pridáva aj fotky v bikinách, na ktorých je v prirodzených pózach a bez filtrov. A práve takýto záber naposledy rozpútal diskusiu, v ktorej poslala ženám jasný odkaz, ako vníma svoje telo. „Ako vnímam svoje telo? Veľmi premenlivo. Nič medzi. Niekedy som naň hrdá, inokedy sa za neho hanbím. Občas mi slúži dobre, no potom som mu slúžkou ja. Buď je krásne, alebo celé škaredé. Ráno tak a večer inak. Milujem ho a nenávidím. Zrazu som bola taká rada, že v tom nie som sama a môžem prestať tvrdiť, že sa stále iba obdivujem a milujem.“ Povedala Ema o svojom tele, pričom išlo o úryvok z magazínu Vogue, kam pravidelne prispieva svojimi textami.

Zoznámila ich Rišova dcéra Ema, ktorá sa so Smetanou kamaráti. Zdroj: Instagram Ema Muller

K tomuto vyjadreniu sa pridali aj Emine fanúšičky, ktoré oceňujú jej prácu a šírenie osvety o tom, ako by malo vyzerať ženské telo. „Myslím, že to tak máme všetci, avšak len hŕstka z nás má dostatok guráže na to, aby to otvorene priznala a povedala nahlas. A ešte menej ľudí z tej hŕstky má dostatok guráže na to, aby si to priznali a akceptovali vo svojom vnútri.“ Napísala jedna zo sledovateliek, pričom s podobnými komentármi sa roztrhlo vrece.