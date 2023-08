Monika Hilmerová je obľúbená slovenská herečka, ktorá rada trávi svoj voľný čas aktívne. Inak tomu nebolo ani tentoraz, keď sa vybrala na výlet so svojim manželom Jarom Bekrom, ktorý obľubuje najmä bicyklovanie.

KVÔLI TOMUTO SA STALA MONIKA TERČOM KRITIKY - FOTO TU!

Aby mu však sympatická blondínka stačila, namiesto klasického bicykla sa rozhodla zaobstarať si e-bike, za čo si u bikerov odniesla poriadnu dávku kritiky. „Vypočula som si posmešky od súťaživých bikerov, že e-bike nie je bike,“povedala herečka pre Nový Čas, pričom pokračovala:„Podľa mňa e-bike prispieva k rozšíreniu cyklistiky a k zdravému pohybu ľudí, ktorí by sa bez neho ťažšie dostali k pohybu na čerstvom vzduchu,“uviedla Hilmerová a na svojom Instagrame zverejnila fotografiu s e-bikom, kde sa fanúšikom zdôverila s týmito posmeškami.

Monika a Jaro si užívajú čas strávený so svojimi deťmi Zdroj: Instagram/Hilmerová Monika

Tí ju v jej rozhodnutí podržali a takisto sa podelili o svoje negatívne skúsenosti. „Presne tak, moje slová do bodky. Aj ja sa potýkam s blbými narážkami, že mám e-bike a len tak sa vozím, ale už to neriešim a poviem len toľko, že kto závidí, nech si kúpi tiež.” Napísala jedna z fanúšičiek, pričom ostatné komentáre sa niesli v podobnom pozitívnom duchu. Čo na to hovoríte vy?

KVÔLI TOMUTO SA STALA MONIKA TERČOM KRITIKY - FOTO TU!