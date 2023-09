Influencerka Zuzana Strausz Plačková priviedla na svete svojho prvorodeného syna Diona pred rokom. René a Zuzana sa svojej novej úlohy zhostili okamžite, pričom Zuzana nezabúda ani na svoje pracovné aktivity, ku ktorým rozhodne patrí aj jej zovňajšok a fit postava. Synovi k prvým narodeninám pripravila oslavu, aká sa len tak nevidí.

Plačková pár mesiacov po pôrode zverejnila na svojom Instagrame video, v ktorom sa prechádza po bazéne, pričom má na sebe čierne dvojdielne plavky, v ktorých vynikla jej schudnutá postava. „Viem, ešte to nie je dokonalé, ale zo 107 tehotenských kíl to ide krásne dole. Do leta to bude pecka,“ napísala podnikateľka k svojmu doterajšiemu úspechu v chudnutí, pričom len málokto by veril, že pred pôrodom novopečená mamička vážila neuveriteľných 107 kilogramov.

Ich milovaný synček Dionko.

Napriek tomu, že vyzerala úžasne a od fanúšikov sa na ňu sypali samé komplimenty, rozhodla sa v chudnutí pokračovať. Dosiahla neuveriteľný úspech, za rok sa jej podarilo zhodiť až 50 kíl. „Schudla som od pôrodu 50 kíl, vlastne za rok,“ povedala pre Topky.sk. a odhalila aj tajomstvo svojej telesnej zmeny. „Držím fasting, nejem mäso, takže takto a ešte do toho nejaké cvičenie, potom to ide pekne,“ povedala Zuzana pre Topky.sk svoj spôsob, vďaka ktorému sa jej podarilo zhodiť nadbytočné kilá.

No za aktuálnu postavu do istej miery vďačí aj svojmu malému neposednému pokladu. „Ten mi dáva poriadne kardio, lebo toho ubehať... Ale to asi myslím, že každé dieťa, ktoré je takéto živé, tak za to každá mamička povie, že to je masaker, ale zvládam," poznamenala podnikateľka pre Topky.sk.