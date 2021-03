Na svete sa občas dejú šialenosti, ktoré nie je možné racionálne vysvetliť. Toto je jedna z nich. Známy kazašský kulturista Jurij Tolochko, sa totiž oženil so sexuálnou bábikou, ktorej dal meno Margo…

Ako sa hovorí, ľudia niekedy skutočne nevedia, čo od dobroty. Rozumieme, nie je jednoduché nájsť toho pravého človeka, s ktorým by ste chceli byť po zvyšok svojho života. Ale… Taký Jurij Tolochko, kulturista z Kazachstanu, to napokon vyriešil po svojom, a celkom svojsky. Našiel totiž na svoj problém radikálne riešenie a oženil sa so sexuálnou hračkou, teda bábikou, ktorú zrejme skutočne považuje za krásnu, vernú a trpezlivú partnerku.

Podľa miestnych médií Jurij „randil“, ak sa to tak dá vôbec nazvať, s umelou ženou Margo až osem mesiacov, pričom to dokazujú aj fotografie, ktoré zdieľa na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. Má ho totiž preplnený spoločnými fotografiami s Margo, a len nedávno sa pod jednou z fotiek podelil o ďalšiu bizarnosť, a to, že ju vzal dokonca aj k plastickému chirurgovi! Zrejme si ani nechceme predstavovať, ako sa taký chirurg asi tváril, keď k nemu Jurij doviedol bábiku, že? Uf.

„Keď som jej fotografiu zdieľal so svetom, prišla mi na ňu veľká kritika, a ona (bábika) začala mať z toho všetkého komplex, takže sme sa rozhodli pre plastickú operáciu,“ napísal pod fotografiu. Podľa jeho slov sa veľmi zmenila, ale bol ochotný si na to zvyknúť. „Zákrok navyše prebehol na skutočnej klinike so skutočnými lekármi,“ dodal Jurij.

Bábika Margo síce vyzerá reálne, ale reálna rozhodne nie je. Nevedno, prečo, a či vôbec, si to Jurij uvedomuje. Napriek tomu je z fotografií vidieť, že ju nejakým spôsobom miluje. Alebo teda skôr miloval, nakoľko ju vraj podviedol! „Zatiaľ nie som pripravený hovoriť o dôvodoch, ktoré viedli k rozvodu,“ povedal Jurij.

Nuž teda, nepochybne to bude mať tento muž ťažké. Ak si bude chcieť raz nájsť reálnu ženu, tá asi len ťažko zabudne na jeho „výstrelky“.