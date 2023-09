Ako píše Plus JEDEN DEŇ, párik sa často objavoval na verejných akciách, kde pôsobili zamilovane. Iba pár dní dozadu sa spolu ukázali na veľkej markizáckej párty. No po pár mesiacoch randenia prišiel koniec! O prekvapivo rýchlom rozchode informovala Marcela na Instagrame.

"Ahojte priatelia, nikdy som nezvykla vysvetľovať nikomu udalosti zo svojho života, ale myslím si, že jedno vysvetlenie si zaslúžite. Keďže s Tomášom sme tvorili svojím spôsobom verejne známy pár, prežívali ste to všetko s nami od začiatku šou až doteraz. S Tomášom už dnes pár netvoríme. Určite sa nevyhneme rôznej kritike, že sme to robili kvôli pozornosti, atď. Verte nám, že nie. 90% nášho vzťahu sme mali v súkromí a nestáli sme o pozornosť médií. Zvyšok z nášho vzťahu boli nami odpovedané otázky od rôznych novinárov atď. Vždy sme ale vedeli, akú časť vzťahu sme chceli mať verejnú," zverila sa Marcela v sobotu podvečer na svojom profile na Instagrame.

Tomáš Tarr je single. Zdroj: Instagram tomas_tarr

"Preto ani dnes nebudem vysvetľovať dôvod, prečo sa naše cesty rozišli. Je to medzi nami a vieme, že to bude pre nás oboch takto lepšie. Rozišli sme sa s rešpektom a úctou jeden k druhému. Tomášovi ďakujem za všetko, čo sme spolu zažili a navždy tu pre neho budem, pretože si ho vážim ako človeka. Ďakujeme vám všetkým, že ste nám tak veľmi fandili a podporovali náš vzťah. Niekedy to tak život nechce. Ďakujem," dodala.

"Ďakujeme za Vašu podporu, Marcela a ja, ako písala, sme sa rozišli s rešpektom a naďalej tu budeme jeden pre druhého v živote," reagoval Tomáš.