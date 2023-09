V obci Čachtice sa v nedeľu podvečer stala strašná tragédia, pri ktorej zomrela učiteľka Lucia. Bývalý policajt Patrik mal čistiť svoju guľovnicu, ktorá znenazdajky vystrelila, pričom zablúdená guľka nešťastne trafila cez okno mladú mamičku, ktorá bola akurát v kuchyni.

Ako píše Nový Čas, Lucia ešte stihla dobehnúť na balkón, kde kričala na susedov, ktorí neskôr bojovali o jej život, no mladá mamička nakoniec tejto strelnej rane podľahla. Strelca Patrika policajti neskôr zadržali, no susedia odmietajú veriť, že to bola náhoda. „My sme sedeli dolu na lavičke pri bytovke. Zrazu sme počuli takú ranu, ktorá nás veľmi vyplašila. Bolo to, akoby niekto pustil silné petardy,“ povedal priamy svedok tragédie, ktorý bola aj Luciiným dobrým kamarátom.